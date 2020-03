Coronavirus, l'aggiornamento delle Regione: leggero calo dei contagi

Timidi segnali di calo dei contagi in Emilia-Romagna. Questi i dati del 10 marzo sulla diffusione del coronavirus in Emilia-Romagna, spiegati dal commissario Sergio Venturi nella quotidiana conferenza stampa via web.

"Sono 147 casi positivi in più a oggi 10 marzo in Emilia-Romagna: ieri -sottolinea Venturi erano 206 in più -è una crescita significativamente inferiore". Mi auguro -sottolinea- che non sia una rondine che non fa primavera". I dati dell'incremento provinciale vedono Bologna con i casi che passano da 80 a 95.

I dati del 10 marzo su contagi, morti e terapie intensive

Un decesso in provincia del Capoluogo, che contando gli altri in regione portano il conto totale delle morti legate al COvid-19 a quota 15 nelle ultime 24 ore. E portano il computo da 70 a 85 morti in tutta la regione.

"Piacenza oggi per contagi cresce del 5 per cento -scandisce rincuorato Venturi- a fronte media dell11. Questo ci fa ben sperare" sottolinea ancora Venturi che precisa: "Rinnovo l'appello. Se vogliamo venire fuori da questa situaizone non è più tempo prenderla sottogamba, alla leggera e dobbiamo continuare a lavorare. Ognuno dia il suo contrubuto e il contributo è stare a casa".

Sono un centinaio invece i pazienti affetti da coronavirus curati in terapia intensiva in Emilia-Romagna. Oggi sono 98, otto più rispetto a ieri. Complessivamente, invece, ci sono 669 persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi. Salgono a 31 (ieri erano 30) le guarigioni, 30 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e una dichiarata guarita a tutti gli effetti perche' risultata negativa in due test consecutivi.

