Coronavirus Emilia-Romagna: altri 47 casi, metà a Bologna

In Emilia-Romagna si contano oggi altri 47 casi di positività al coronavirus. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, nel corso di un'intervista a SkyTg24. "Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri (53, ndr) ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La maggior parte - come riporta l'agenzia Dire - sono persone asintomatiche, la metà delle quali su Bologna, soprattutto nei due cluster che abbiamo individuato e circoscritto della Tnt e di Bartolini.

I due focolai scoppiati nei magazzini della logistica bolognese fanno segnare, a oggi, 158 contagiati per la Bartolini mentre salgono a 43 quelli riconducibili alla Tnt. Sono i dati forniti dall'assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ai microfoni di SkyTg24.

"Con Bartolini abbiamo già 158 persone positive e alla Tnt siamo arrivate a 43, per un totale di quasi 700 tamponi eseguiti sia ai lavoratori che ai loro familiari e ai contatti dei familiari dei lavoratori. E abbiamo un ricovero in ospedale", dichiara Donini nel resoconto dell'intervista. "Quindi diciamo che è una situazione circoscritta- aggiunge l'assessore- ovviamente va assolutamente seguita con il contact tracing".

Tamponi a tappeto nella logistica in Emilia-Romagna

La campagna di test sierologici che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di avviare nel settore della logistica interesserà circa 70mila lavoratori. "Abbiamo pensato che dopo due focolai", cioè quelli alla Bartolini e alla Tnt di Bologna, "bisognasse intervenire con decisione - afferma l'assessore - e quindi promuoveremo un'ordinanza che entro il mese di luglio andrà a testare con screening sierologico tutti i lavoratori del settore della logistica, che sono circa 70mila in Emilia-Romagna". Questo "lo faremo perché deve essere assolutamente circoscritto questo ambito", sottolinea Donini