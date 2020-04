Coronavirus, l'aggiornamento del 26 aprile su Bologna e provincia: 10 decessi e 51 contagiati in più

Il report della provincia di Bologna sul Coronavirus aggiornato alle ore 12 del 26 aprile: i nuovi decessi riguardano 10 in quella di Bologna, nessuno nell’imolese. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.793 a Bologna (51 in più), 363 le positività registrate a Imola (3 in più).

Sergio Venturi, nella diretta odierna, ha fatto il punto su Bologna facendo un confronto con la Reggio-Emilia di qualche settimana fa: "C'erano più casi delle altre province, ma non erano gravi. Io dicevo di non preoccuparsi perchè aumentando il numero di tamponi aumentano i positivi, ma questo perchè siamo andati a cercare e lo stiamo ancora facendo, le persone che una volta non avremmo cercato. Oggi siamo nelle condizioni di dire che coloro che si sono ammalati negli ultimi 20 giorni sono stati tutti chiamati e recuperati, grazie anche alla rete dei medici di famiglia".

La rete ospedaliera

Da Piacenza a Rimini, il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione ha portato complessivamente, oggi, a 4.570 posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid 19: 4.092 ordinari (112 meno di ieri perché riconvertiti ad attività no-Covid) e 478 di terapia intensiva come ieri. Nel dettaglio sono 1.101 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (142 terapia intensiva, di cui 8 a Imola).

