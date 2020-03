Coronavirus e contagi, Venturi: "Ridurre socialità al minimo, soprattutto per anziani"

"Riduciamo le presenze nei centri anziani. Perché la gran parte delle persone che hanno bisogno di terapie intensiva sono sopra i 65 anni". Lo ha detto il neocommissario Sergio Venturi durante la diretta sul coronavirus della Regione Emilia-Romagna. Per Venturi, più in generale, bisogna -purtropo- "ridurre i contatti sociali, che è la cosa che può aiutarci a ridurre" il numero dei contagi.

"La tendenza degli ultimi giorni -ripredne Venturi- è stabile verso un incremento significativo" dei casi di coronavirus. Lo ha detto l'ex assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, che sta sostituendo il successore Raffaele Donini positivo al covid-19. "Ci avviamo ad una fase nella quale conterremo l'infezione -prosegue Venturi- ma abbiamo bisogno di restringere al massimo le occasioni di concentrazione delle persone".

Anche per questo le conferenza stampa della Regione sul coronavirus sono state sostituite con dirette Facebook con domande dei giornalisti dalle redazioni. Due sono le aree particolarmente monitorate per i casi che stanno emergenza, il piacentino e il riminese. Per quanto riguarda in particolare Piacenza e provincia, "cerchiamo di favorire in ogni modo il lavoro da casa".

Per arginare la diffusione del coronavirus "è sacrosanto adottare comportamenti responsabili, ma attenzione a non isolare gli anziani". E' invece l'avvertimento lanciato dai sindacati dei pensionati dell'Emilia-Romagna con una dichiarazione congiunta dei segretari regionali Bruno Pizzica (Spi-Cgil), Loris Cavalletti (Fnp-Cisl) e Rosanna Benazzi (Uilp-Uil). "Gli anziani, perché più fragili e alcuni spesso con patologie pregresse, sono soggetti più a rischio e tra le misure d'informazione e prevenzione -scrivono i tre segretari- alcune li riguardano nello specifico: l'invito è a restare a casa, limitare le uscite per evitare il contagio e di evitare, comunque, luoghi affollati dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza interpersonale".

Secondo i sindacati, però, "occorre evitare che ciò significhi isolamento, mancanza di relazioni di mobilità, che possono produrre altre situazioni da evitare come la depressione". Per questo i sindacati invitano gli anziani "a mantenersi collegati tramite telefono, altri strumenti elettronici, muovendosi con percorsi che non prevedano contatti con tante persone, la lettura di un buon libro".