False notizie su contagi in Regione, Ausl smentisce e denuncia

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia smentisce "categoricamente" la falsa notizia che circola da qualche ora sui social network in merito a 3 presunti casi di positività al Covid – 19 nella provincia di Reggio Emilia.

"Attualmente non ci sono, infatti, pazienti positivi -prosegue la nota- in un momento di così grande impegno da parte di tutta la sanità condanniamo la diffusione di queste insensate e irresponsabili false notizie e abbiamo provveduto a sporgere denuncia alla Polizia Postale per procurato allarme".