Coronavirus, contagiato un emiliano: era andato a trovare la fidanzata a Wuhan

È emiliano di Luzzara, in provincia di reggio Emilia, e ha circa 30 anni il primo italiano contagiato dal Coronavirus e il terzo caso registrato in Italia. Lo conferma Andrea Costa, sindaco della cittadina. "Ho sentito il padre che mi ha dato, fortunatamente, notizie confortanti: il ragazzo sta bene ed è asintomatico".

"Il giovane paziente emiliano era stato individuato nel momento in cui si manifestavano i primi sintomi. Non era dunque asintomatico", sottolinea però il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, Gianni Rezza.

Il 29enne si era recato a Wuhan per fare visita alla fidanzata e poi passare il Capodanno in Thailandia. Ma era scoppiata l'emergenza. Dalla città epicentro dell'epidemia è stato direttamente rimpatriato con tutte le misure precauzionali del caso. Al momento si trova in isolamento allo Spallanzani di Roma.

Dall'istituto capitolino informano che il paziente mostra un "modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale" ovvero una vasodilatazione dei vasi sanguigni con arrossamento e gonfiore degli occhi. È un sintomo abbastanza comune di molte malattie, anche degli stati influenzali.

"E' in buone condizioni generali" il paziente positivo al coronavirus e trasferito nella giornata di ieri all'Istituto dalla struttura dedicata della città militare della Cecchignola. "Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata una terapia antivirale", si legge nel bollettino del 7 febbraio dello Spallanzani.

Intanto all'aeroporto Marconi di Bologna, i volontari della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (Pubbliche assistenze e Associazioni delle varie città), con l’uso di termometri laser "misurano la febbre" ai passeggeri. Se viene riscontrata ha una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, proviene da zone a rischio e rientra nei casi sospetti previsti dalle linee guida del Ministero, scatteranno gli accertamenti medici.

Sempre allo Spallanzani risultano stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi e ricoverati da otto giorni. Dal 4 febbraio ricevono un terapia antivirale sperimentale con un cocktail di lopinavir/ritonavir miscelando un antivirale comunemente utilizzato per l'infezione da hiv e un antivirale già utilizzato per la malattia da virus Ebola.

Le 20 persone asintomatiche tuttora in quarantena che sono state a contatto con la coppia cinese "sono tutte in buone condizioni generali".

Intanto, si è riunita la task force sul coronavirus, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza: è stato confermato che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza e che si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane.

Nel frattempo è stato confermato il primo caso di contagio da coronavirus in Corea del Nord. Lo scrive il quotidiano sudcoreano 'The Korea Times' senza rendere note le identità e condizioni attuali di salute della donna risultata positiva ad un controllo effettuato a Pyongyang: avrebbe mostrato i sintomi dopo un viaggio in Cina.

