Coronavirus, contagiato Roberto Malandrino: l'appello del "compagno di vita e di lavoro"

"Stiamo cercando di resistere ma questo porco virus non solo ci ha tolto lavoro e prospettive ma soprattutto ha colpito Roberto" E' Paolo Maria Veronica ad annunciare sui social il contagio del "meraviglioso compagno di vita e di lavoro" Roberto Malandrino.

"E' una vecchia quercia e ce la farà sicuramente. intanto pero’ resistere diventa sempre più faticoso - continua Veronica che definisce qualla attuale - situazione kafchiana, allucinante tale da mortificare orgoglio e dignità. Noi che per anni siamo sempre stati (e lo saremo ancora) in prima linea per aiutare nel nostro piccolo associazioni onlus, ora siamo noi a chiedervi di aiutarci".

Paolo Maria Veronica chiede dunque una donazione per la società del duo, Applausi snc, via Fondazza 38 40125, Bologna (Iban It28l 03069 02486 100000009466 Carsibo filiale Bologna Pontevecchio, causale : donazione). "Se volete spedire lingotti d’oro o assegni non trasferibili - ironicca - donate quello che volete e potete, anche 5 euro che moltiplicati per il numero dei nostri meravigliosi spettatori farebbe già una bella cifra" e conclude "Grazie, grazie a tutti. appena le cose cambieranno e saremo in grado di ripartire organizzeremo un grande spettacolo di ringraziamento. sarete tutti invitati ma, mi raccomando, non chiedeteci indietro i soldi! Non cercate di mettervi in contatto sul suo numero privato non può rispondere" sottolinea.

