Coronavirus e norme anti-contagio, controllati dai carabinieri in 7600: 450 denunce

Primo bilancio dei carabinieri sui controlli alla circolazione in merito alle norme anti-contagio per il coronavirus. Su tutto il territorio provinciale sono state più di 7.600 le persone controllate dall’entrata in vigore dei provvedimenti governativi, con 450 soggetti denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. A questi si aggiungono sette casi di denuncia per aver fornito dichiarazioni mendaci o false generalità.

Infatti, il contenuto delle autodichiarazioni che vengono fornite dai cittadini al momento del controllo viene poi verificato con accertamenti ad hoc; in sette casi, appunto, le giustificazioni fornite sono risultate false, e pertanto sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 495 e 496 del codice penale.

Gli esercizi pubblici e commerciali controllati, inoltre, sono stati 2509, con la contestazione a 11 di questi per violazioni ai divieti.

Quanto all'attività quotidiana, solo nella giornata di ieri sono state controllate 884 persone e 219 esercizi commerciali, numeri che rappresentano la media quotidiana.

Anche la centrale operativa continua a rispondere alle migliaia di chiamate (ieri più di 1.500 solo per Bologna) dei cittadini, la maggior parte delle quali finalizzate a chiedere indicazioni sui divieti.

