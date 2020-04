VIDEO| Coronavirus, controlli fine settimana festivo: in volo l'elicottero con la telecamera

Pasqua e la sospensione delle lezioni online per gli studenti potrebbero invogliare a uscire di casa nei prossimi giorni. L’hanno ben ipotizzato i vertici del Ministero dell’Interno, che ha diramato un pacchetto di disposizioni ai prefetti contenente le linee guida per l’intensificazione dei controlli sul rispetto dei decreti per la prevenzione del contagio.

Anche i Carabinieri, scendono in campo con un ordine di operazioni firmato dal Comandante Provinciale di Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo, che prevede un aumento dei servizi esterni "finalizzato a presidiare la rete viaria, senza trascurare, comunque, i centri urbani. L’obiettivo è non solo impedire gli spostamenti, ma, qualora qualcuno riuscisse a bucare la rete dei controlli e a raggiungere la propria seconda casa, verificare anche che non esca per le vie del

paese ospite", scrivono i Carabinieri di Bologna.

Anche il sindaco Virginio Merola ha ricordato che i piccoli segnali positivi sui contagi "non è un liberi tutti" e che nei prossimi giorni "ci saranno più controlli da parte della Polizia Locale e anche da parte delle altre Forze dell’ordine

Inoltre "come ultima linea di difesa, sarà cura anche intercettare gli eventuali rientri". quindi "decine, quindi, saranno le pattuglie dislocate su tutto il territorio, a presidio delle principali strade, ma anche dei caselli autostradali; non mancheranno neanche i pattugliamenti dei centri abitati, per impedire pic-nic in zone verdi che, si ricorda, continuano a essere interdette. A supportare le unità a terra ci sarà anche l’elicottero del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì".

L’Agusta Westland AW109 Nexus - con i suoi tre membri dell’equipaggio, pilota, copilota e specialista di bordo addetto alle riprese aeree – monta una videocamera di nuova generazione sulla fusoliera che, in collegamento

streaming con la Centrale Operativa di Bologna, è in grado di offrire una copertura aerea continua sull’intero territorio.