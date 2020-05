Controlli anti-covid in via Massarenti, carabinieri fermano un'auto e sequestrano 4 Kg di marijuana

Doveva essere un controllo di routine, ma si è trasformato in un solido sequestro di stupefacenti. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Bologna, durante una perquisizione in via Massarenti. A essere ispezionata è stata un'auto, dopo durante gli accertamenti per la circolazione nell'ambito dei controlli sugli spostamenti per l'epidemia di coronavirus.

Durante le verifiche le tre persone a bordo, tutti giovani tra i 21 e i 28 anni, cittadini nigeriani, si sono mostrate sin da subito molto agitate. COn l'ausilio del nucleo cinofilo della polizia locale, nel bagagliaio sono stati rinvenuti quattro borse, contenenti altrettanti kg di marijuana. immediato è scattato l'arresto per tutti per detenzione ai fini di spaccio.