Coronavirus, crisi hotel e alberghi a Bologna: "Rischiamo pioggia di fallimenti"

Rischio ecatombe per le strutture alberghiere di Bologna a causa dell'emergenza coronavirus. "Il problema non è solo questo periodo ma quello che succederà nei prossimi mesi. Nelle previsioni che stiamo facendo, anche in base agli studi internazionali, si parla per il Paese di calo dal 60% al 70% del fatturato, vuol dire che tantissime aziende non potranno garantire la continuità e dovranno portare i libri in Tribunale entro la fine dell'anno se non interverranno misure più pesanti di quelle messe in campo fino ad oggi".

Lo afferma Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi Bologna, durante una commissione del Consiglio comunale. Al momento sotto le Due torri "il settore alberghiero non ha un calo: è completamente azzerato", avverte De Scrilli, che è anche presidente di Bologna Welcome. "Sono aperte il 10% o meno delle strutture e si tratta - continua De Scrilli - di quelle che stanno facendo il servizio di alloggio per il personale sanitario che lavora negli ospedali, a prezzi di rimborso spese".

Mentre "le strutture che hanno chiuso hanno messo a casa il 100% dei dipendenti", aggiunge De Scrilli. L'impatto "è fortissimo", conferma Giovanna Trombetti, direttrice del settore Sviluppo economico della Città metropolitana: basti pensare che "il tasso di occupazione" degli alberghi la scorsa settimana era del 3%", mentre "nel 2019 nello stesso mese la media si avvicinava all'80%". Per questo risultano "importanti ma non sufficienti" le misure adottate finora da Governo e Regione Emilia-Romagna per tutelare i lavoratori del settore, avverte Trombetti.

"Ci vorrà un anno o un anno e mezzo perché il settore fieristico ritorni come prima e per noi è un fatto devastante", aggiunge il presidente di Federalberghi. Intanto, la macchina della promozione turistica bolognese non è ferma. "Stiamo lavorando con la Regione Emilia-Romagna ad una campagna con un testimonial che promuoverà le città d'arte", riferisce Romano: "Stiamo definendo il testimonial", poi la campagna "dovrebbero partire in estate o al più tardi a inizio settembre e arrivare fino a Natale", con l'idea di viaggiare sui canali Rai e La7.

Poi c'è "un gruppo di lavoro che sta ragionando su come cambierà il modo di viaggiare e di fare turismo, perché riteniamo che tutte gli stimoli dovuti anche alla situazione climatica, con una maggiore attenzione verso un turismo più sostenibile e lento, meno di massa e meno mordi e fuggi - sottolinea Romano - saranno accelerati alla fine di questa crisi" e Bologna "crediamo sia in grado di riposizionarsi per affrontare le nuove sfide". Bisognerà puntare su viaggi più corti e spostamenti in auto, "non in treno e aereo - sottolinea De Scrilli - perché la gente avrà paura". Si tratta di "ripensare completamente cosa proporre oltre che come promuoverlo", aggiunge il portavoce degli albergatori. Con un'amara certezza: se la metà dei turisti che scelgono Bologna sono stranieri, questa è una fetta di arrivi "che non potremo mai recuperare quest'anno", allarga le braccia De Scrilli. (Dire)