Campagna in aiuto di cucine popolari ed empori solidali: raccolti 40mila euro in pochi giorni

Obiettivo più che raggiunto. In pochi giorni, la rete di empori solidali e cucine popolari ha raccolto 40mila euro, dopo che nelle ultime settimane tutto il sistema di sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità economica erano andate in affanno.

A darne notizia sul portale di crowdfunding Idea ginger sono gli stessi promotori dell'iniziativa, l'associazione EmporioBologna pane e solidarietà. "Il prossimo obiettivo è di trasformare questo mese di approvvigionamenti in 2 mesi, cercando anche di ampliare la platea dei beneficiari" si legge nella nota di ringraziamento per la riuscita della raccolta fondi, che aggiunge: "In 2 giorni abbiamo raccolto il corrispettivo di 2000 pasti alla Cucine Popolari e una spesa mensile per 248 famiglie presso gli Empori Solidali. Ogni giorno in questo periodo le Cucine Popolari servono 280 pasti e gli Empori Solidali, ad aprile, aiuteranno 380 famiglie".

