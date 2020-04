Coronavirus, a San Lazzaro la "danza della resistenza al Covid" | VIDEO

Alcuni operatori sanitari del servizio di assistenza domiciliare sul territorio di San Lazzaro, Coop Cadiai, ballano sulle note di "Staying Alive - Restiamo Vivi", video realizzato dalla danzatrice e terapeuta del movimento in formazione Balbo Cristel.

"Ho realizzato questo video per dare forza a tutte le figure professionali sanitari che stanno affrontando con grande impegno questa emergenza. La danza della resistenza nasce dal mio percorso di studi di Teacher DanceAbility e DanzaMovimentoTerapeuta in formazione nonché operatrice del Centro Diurno Villa Arcobaleno e attualmente in forza all'assistenza domiciliare del territorio San Lazzaro. Condivido con voi questo video per lanciare un messaggio a tutta la popolazione. L' Arte della Danza non ha limiti e anche in questo caso diventa mezzo di connessione diretta con se stessi e con gli altri. La Musica è ritmo e il ritmo organizza le emozioni e fornisce un senso di benessere fisico e psichico".