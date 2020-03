Controlli della Polizia su bar, pizzerie, negozi e persone: fioccano denunce

I titolari di due negozi di ortofrutta, una macelleria, una pizzeria da asporto e un bar in varie zone della città sono stati denunciati per l'articolo 650, ovvero inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Sono solo alcuni dei controlli della Polizia che hanno rivelato il mancato rispetto delle regole imposte dal Governo per combattere il diffondersi del Coronavirus.

Per quanto riguarda l'ortofrutta, la macelleria e la pizzeria gli agenti hanno constatato che non venivano rispettate le distanze di sicurezza fra cliente e cliente, oltre al fatto che i titolari non indossavano i dispositivi di protezione dal contagio. La pizzeria invece svolgeva servizio da asporto facendo però accedere i clienti, come accade durante una regolare apertura. Il bar invece sarebbe dovuto restare chiuso.

A seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, la Polizia ha fatto ulteriori controlli denunciando tre persone in ieri mattina in via Sardegna, dove tre uomini bivaccavano e parlavano ad alta voce in strada. Si tratta di due siciliani e un campano, età fra i 52 e i 63 anni, tutti denunciati sempre per articolo 650. Uno di loro, il siciliano 52enne, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Per due di loro anche una sanzione per ubriachezza manifesta.

Altro intervento finito con una denuncia in via Saffi intorno a mezzanotte: un uomo originario del Pakistan stava in strada senza valido motivo ed era ubriaco. Si tratta di un 36enne che ha poi insultato i poliziotti lanciandogli addosso anche dei capi di vestiario e aggredendoli: accusato così, oltre che del mancato rispetto dei provvedimenti dell’autorità, anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.