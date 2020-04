Cornavirus, ora anche l’elisoccorso può trasportare i pazienti covid

Anche l’elicottero del 118 di Bologna potrà trasportare pazienti Covid-19. E' stata installata una paratia per la separazione della cabina di pilotaggio dal comparto sanitario, realizzata da Babcock Italia, leader nei servizi di emergenza aerea. La paratia, realizzata insieme a Mecaer Aviation Group, consentirà il trasporto in elicottero di pazienti affetti da Covid-19, garantendo così l’isolamento dell’equipaggio.

L’installazione è stata realizzata sull’elicottero H145 della base di Bologna, Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi.

In questo periodo, Babcock ha garantito continuamente il servizio di elisoccorso, che include anche il trasporto in elicottero dei pazienti delle unità di terapia intensiva, non affetti da Covid-19, al fine di ottimizzare i posti letto disponibili: dal 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, al 22 marzo, Babcock ha effettuato 2.615 missioni e 1.257 ore di volo.

"Sin da subito, Babcock ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del suo personale, che include equipaggi di volo e operatori sanitari. La loro sicurezza è da sempre la nostra priorità”, ha commentato Giulio Fini, CEO di Babcock Italia.

“Stiamo lavorando intensamente per supportare i Servizi di Emergenza Territoriale 118 e 112 di tutta Italia, garantendo la piena operatività del servizio di elisoccorso, che include anche il trasporto di pazienti, per ottimizzare l’uso dei posti letto nelle unità di terapia intensiva presenti sul territorio", ha aggiunto Fini.

“Ne è una dimostrazione anche l’intenso lavoro che abbiamo svolto in questi giorni, con i nostri tecnici, per installare la paratia sull’H145, per trasportare in sicurezza i pazienti Covid-19”, ha spiegato Fini "siamo e saremo sempre al fianco di istituzioni e cittadini, per fronteggiare insieme questo delicato momento”.