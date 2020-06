Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: guariti 3 contagiati su 4, ma ancora 10 vittime

In numeri dell'epidemia di coronavirus continuano a essere sotto controllo, a ormai due settimane dall'allentamento delle restrizioni del lockdown. In Emilia-Romagna. secondo i dati forniti dal bollettino quotidiano per oggi lunedì 1 giugno, sono 'solo' 19 i nuovi casi di coronavirus accertati, con 3876 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Si registrano però 10 nuove vittime, 7 delle quali nella sola provincia di Bologna. Viale Aldo Moro precisa però che queste ultime non sono da ascrivere tutte alle ultime 24 ore, bensì sono l'esito dei tamponi fatti nell'ultima settimana relativi ad alcuni decessi, risultati ascrivibili al Covid-19. Gli altri 3 morti riguardano 2 residenti nella provincia di Piacenza e 1 in provincia di Rimini. Nessun decesso in tutte le altre sei province.

In totale in regione a oggi si sono ammalati in 27809, con le guarigioni ormai che hanno raggiunto quota 20617: oltre il 74% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati raggiungono così complessivamente quota 329358.

Le nuove guarigioni sono 104 e continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi a 3.068 (- 95 da ieri). Di questi, 839 persone sono “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 19.778 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.631 (circa l’86% di quelle malate), -82 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 54 (-3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 383 (-10).

I casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.489 a Piacenza (+2), 3.525 a Parma (+4), 4.950 a Reggio Emilia (+2 ), 3917 a Modena (+1), 4635 a Bologna (+8); 394 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 994 a Ferrara (+ 1). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.905 (+1), di cui 1028 a Ravenna nessuno, 943 a Forlì, 780 a Cesena (+1), 2.154 a Rimini (nessun caso in più).

