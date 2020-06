Coronavirus, anteprima bollettino 17 giugno: +14 casi in Emilia Romagna e 6 decessi

Più 14 casi positivi in Emilia-Romagna, di 5 nel bolognese. Continua il trend in calo dei contagi in regione. 9.546 sono i tamponi naso-farignei, 45mila dall'inizio dell'epidemia, con 1931 test sierologici, per un totale di 150mila. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi 17 giugno.

Ieri, 16 giugno, il bilancio era stato particolarmente positivo con zero decessi in sette province su nove. 13 invece in nuovi contagi, di cui nove erano asintomatici. Nelle ultime 24 ore si registrano 6 decessi, di cui due nel bolognese.

