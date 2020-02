Coronavirus, il punto di oggi in Regione. Mamma positiva partorisce: bimbo non è infetto | VIDEO

Sale a 47 il numero di persone contagiate dal coronavirus in Emilia-Romagna: 28 a Piacenza, 8 a Parma, 8 a Modena e 3 a Rimini. Ma ci sono anche due notizie positive: una mamma del lodigiano seguita a Piacenza ha partorito e il bambino non è risultato positivo al virus. La seconda buona notizia riguarda invece le prime due dimissioni: entrambi di Codogno,tra loro c'è anche l'infermiere che parlò con il paziente 1 al pronto soccorso.

A fare punto alle 18, dopo l'aggiornamento delle 12 in cui era stato comunicato il primo decesso in Emilia-Romagna, l'assessore regionale Sergio Venturi.

Su 47 sono tre i pazienti ricoverati in terapia intensiva: due a Parma (provengono da Piacenza) e uno a Modena (proviene da Carpi). I due casi di Rimini sono due persone che frequentavano la trattoria del ristoratore romagnolo tornato dalla Romania, un dipendente della trattoria e un suo amico. "Dobbiamo verificare se c'è un contatto con il focolaio di Codogno o provenienza da Padova – ha detto Venturi – sarebbe una notizia positiva. Non vedo la necessità di istituire zone rosse".

L'aumento dei casi, secondo l'assessore, è in relazione al forte recupero di tamponi in giacenza: si aspettavano numerosi risultati. Finora ne quelli eseguiti sono stati quasi 700 in Emilia-Romagna. Mentre le chiamate al numero verde regionale dedicato – 800 033 033 – oggi sono state 3500, un terzo rispetto a quelle di ieri.

Coronavirus, probabile proroga chiusura scuole in Emilia Romagna

Non è ancora ufficiale, ma come detto dall'assessore a margine della conferenza, è probabile che l'ordinanza possa essere prorogata anche la prossima settimana. "Mi pare molto probabile che la chiusura delle scuole possa essere prorogata per un'altra settimana – dice l'assessore – penso che chiudere per una settimana sola, una volta che si è deciso per la chiusura, avrebbe poco senso dal punto di vista sanitario".