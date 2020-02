Coronavirus, le novità al punto di oggi in Regione. "Non c'è un focolaio in Emilia-Romagna" | VIDEO

In totale sono 19 i contagi in Regione Emilia-Romagna, ultimo un operatore sanitario piacentino, ma il messaggio da viale Aldo Moro è chiaro: "Non c'è nessun focolaio in Emilia-Romagna, sono tutti casi riconducibili al focolaio lodigiano". L'assessore alla Sanità Sergio Venturi fa il punto e annuncia le ultime novità: prima tra tutte, l'acquisto di un milione di mascherine chirurgiche per rifornire ospedali e ambulatori medici che dalla prossima settimana, poi, saranno 500 mila a settimana. Poi l'attivazione di un numero verde dedicato: 800 033 033 e l'apertura, tra martedì e mercoledì, di un altro laboratorio per lo studio dei tamponi a Cesena, a Pievesistina.

Fake news coronavirus

La Regione promette denunce contro chi sta provando a speculare sulla paura del contagio diffondendo bufale o facendo atti di sciacallaggio. "Queste persone – avverte l'assessore – devono sperare che non li agguantiamo perché se li agguantiamo li denunciamo. È infame mettere paura alle persone – continua – le cose che accadono le diciamo tutte ma attenti alle fake news perché la pazienza è finita".