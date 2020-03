Coronavirus, Bonaccini e Venturi: "Limitate i contatti, state in casa e uscite poco" | VIDEO

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme con il commissario Sergio Venturi in conferenza stampa da viale Aldo Moro per fare il punto sulla situazione.

In totale i casi positivi in regione finora sono 1386, 206 nuovi casi solo oggi, anche se, come sottolinea Venturi, la crescita è abbastanza costante negli ultimi giorni: siamo intorno al 16-17%.

Venturi e Bonaccini ribadiscono ancora una volta la necessità di limitare gli spostamenti e chiamano tutti i cittadini emiliano-romagnoli ad assumersi le proprie responsabilità.

"Le misure decise nelle ultime ore – afferma il commissario – non sono state prese perché qualcuno vuole limitare la libertà personale dei cittadini, ma perché sono le uniche misure che ci consentono di ridurre l'incidenza di questa malattia. Bisogna limitare il più possibile i contatti con gli altri per evitare che l'incremento dei contagi metta in crisi il servizio sanitario pubblico".