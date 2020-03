Coronavirus, Venturi: "Non è mai troppo tardi per cominciare l'isolamento" | VIDEO

"Non è troppo tardi per avere comportamenti di isolamento sociale, specialmente quando si è giovani si pensa che tutte le cose capitino solo agli altri e non a noi stessi e invece non è così. Per questo anche cose che possono sembrare banali sono da prendere seriamente in considerazione. Lo dico a tutti, non solo ai piacentini – precisa il commissario –, a partire dalla mia famiglia".

"Spero di poter dare nei prossimi giorni delle notizie migliori ai cittadini di Piacenza – conclude – lo spero anche come cittadino dell'Emilia-Romagna perché, quando ripartiremo, lo faremo da Piacenza, ne verremo fuori a cominciare da quell'aria. Ora non lo vediamo ancora questo decremento – prosegue – non sarà una cosa che avverrà da un giorno all'altro, ma con l'impegno di tutti quel giorno arriverà prima del previsto".

"Abbiamo disimparato a stringerci la mano – dice in un altro passaggio Venturi – ma vi assicuro che appena finirà questa epidemia lo riimpareremo con grande allegria e sentimento. In giro per il mondo ci prendono in giro perché siamo abituati a baciarci sulle guance, qualcun altro ha fatto meno fatica perché non è abituato a farlo. Noi invece abbiamo intenzione di riprenderlo quando saremo fuori da questa tragedia".