Coronavirus, oltre l'emergenza: il sindaco nomina esperti per "ripensare Bologna"

"Tutto dipende da dove vogliamo andare. Scegliere una direzione è il nostro primo compito". Così il sindaco Virginio Merola: "Il Paese, le città, che dovremo reinventare e ricostruire dopo la lunga fase di emergenza del coronavirus chiedono di affrontare subito il problema di una visione strategica e di insieme orientata a una riprogettazione della nostra vita sociale, politica ed economica".

Quattro uomini e quattro donne, formeranno un gruppo di lavoro e collaboreranno a titolo gratuito per riprogettare la città dopo l'emergenza coronavirus. L'elaborazione di una prospettiva strategica sarà impostata su nove "cartelli direzionali", coerenti con l'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile indicato da Onu e Agenda europea.

Nove punti, tutti ugualmente importanti, che costituiscono l'ideale pianta della città futura:

1) Rafforzamento del sistema sanitario ospedaliero e territoriale con la previsione di un piano per le emergenze epidemiche, insieme a una capillare e flessibile capacità di produzione di strumenti sanitari e farmaceutici autonoma.

2) Nuove linee di sviluppo del welfare di comunità e delle misure di inclusione sociale.

3) Lotta al cambiamento climatico e riorganizzazione della vita urbana.

4) Investimenti su infrastrutture materiali e digitali.

5) Ridefinizione delle politiche culturali, turistiche e sportive.

6) Sviluppo economico e qualità del lavoro dipendente e autonomo.

7) Università, ricerca e cittadinanza degli studenti.

8) Nuovo sistema educativo e formativo.

9) Semplificazione burocratica, riordino istituzionale.

Gli esperti, tutti competenti sui vari temi, che faranno parte del gruppo di lavoro hanno aderito offrendo il loro contributo a titolo gratuito: "Questo lavoro sarà di supporto alle istituzioni comunali e metropolitane per adeguare il Piano strategico metropolitano e le scelte di bilancio dei Comuni", si legge nella nota.

Il gruppo si coordinerà con l'assessore regionale allo sviluppo economico, lavoro e green economy Vincenzo Colla per le connessioni con il comitato formato dal presidente Stefano Bonaccini. L'assessore Matteo Lepore presiederà ai rapporti con la Giunta comunale e con i delegati metropolitani.

I nomi: Gianluigi Bovini per demografia e statistica; Daniele Donati per il riordino istituzionale; Irene Enriques per la cultura; Silvia Giannini per lo sviluppo economico; Raffaele Laudani per Università e studenti; Maurizia Migliori per l'istruzione; Danila Valenti per welfare e sanità; Giovanni Xilo per la semplificazione burocratica.

Il gruppo di esperti si è dato l'obiettivo di iniziare subito a lavorare e consegnare un primo report a settembre. Il coordinamento operativo, in accordo con il rettore Francesco Ubertini, è affidato a Raffaele Laudani.