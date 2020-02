Coronavirus: dal Carnevale al teatro, gli eventi annullati a Bologna

L'emergenza sanitaria per il Coronavirus sta causando la cancellazione di eventi e manifestazioni, che vengono comunicati via via da enti e associazioni, oltre che dai luoghi della cultura cittadina.

Alma Orienta

"Per ridurre le possibilità di contagio e agevolare gli studenti che abbiano difficoltà di spostamento, l'Università di Bologna dispone la sospensione delle attività didattiche dal 24 al 29 febbraio compresi e il rinvio delle iniziative "Alma Orienta" e "Career Day"

Il Carnevale del Martedì Grasso quest'anno non si farà. Come ogni anno era stato fissato per domani nel primo pomeriggio l'evento dedicato ai bambini che porta a sfilare carri allegorici e mascherine. Ma vista l'emergenza Coronavirus e le precauzioni messe in campo anche nella nostra regione, la festa non si farà. A comunicarlo questa mattina una nota stampa degli organizzatori delle Feste Petroniane.

La mostra di Chagall

Arthemisia avvisa che per ragioni di pubblica sicurezza e in ottemperanza alle ordinanze emesse da Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia Giulia relative al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, le attività espositive di Palazzo Albergati di Bologna restano sospese fino al 1 marzo.

Teatro Celebrazioni

In seguito all’ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus, la direzione del Teatro Celebrazioni comunica la sospensione dell’attività teatrale fino a domenica 1 marzo 2020. Gli spettacoli Vivaldiana della Spellbound Contemporary Ballet, in programma giovedì 27 febbraio, e Gagmen. I fantastici sketch con Lillo e Greg , in programma dal 28 febbraio al 1° marzo, sono momentaneamente sospesi. Verrà sospesa inoltre l’attività di Foyer 234 che aveva in programma il live del gruppo Majara, domenica 1 marzo, dalle ore 20.00 alle ore 21.30. Il Teatro Celebrazioni terrà in costante aggiornamento il pubblico attraverso info line negli orari di apertura della biglietteria, sito web e pagine social al fine di informarlo riguardo alla ripresa dell'attività teatrale e alla riprogrammazione degli spettacoli sospesi.

Spettacoli sospesi al Teatro Duse

"Sono sospesi tutti gli spettacoli, i concerti e gli eventi pubblici in programma al Teatro Duse da lunedì 24 febbraio fino a domenica primo marzo compresi. La decisione si rende necessaria in seguito all’ordinanza firmata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Salute, finalizzata a contrastare la diffusione del Coronavirus. La biglietteria del Teatro resterà regolarmente aperta con i consueti orari, dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19. Non appena possibile verranno comunicate modalità e date di recupero degli spettacoli sospesi. Tutte le informazioni saranno tempestivamente disponibili sul sito e sui canali social del Teatro". Per informazioni: 051 231836

"Il Vangelo secondo Matteo Z" al Tivoli

"A causa dell'ordinanza della regione E/R che stabilisce la chiusura, tra gli altri, dei teatri e cinema nella settimana da lunedi 24/2 a domenica 1/3, la proiezione del documentario IL VANGELO SECONDO MATTEO Z al Cinema Tivoli è stata ANNULLATA.

Annullato lo spettacolo del Teatro dell'ABC

Lo spettacolo "Sidney Bechet e il jazz creolo tra Usa ed Europa" in programma domani martedì 25 febbraio al Teatro dell'ABC è annullato.

Evento Gruppo UNA e Virtus Pallacanestro

"L’evento di Gruppo UNA e Virtus Pallacanestro Bologna in programma questa sera è stato cancellato in linea con le indicazioni ricevute dalle autorità competenti".

