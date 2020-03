Coronavirus, a Marzabotto i farmaci si consegnano a domicilio

Il comune di Marzabotto, con il supporto delle farmacie e dei medici di base sul territorio, ha attivato la consegna a domicilio dei farmaci per i cittadini, come da disposizione del DPCM del 4 marzo 2020 sull'emergenza coronavirus: “E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Per i medicinali da banco, è necessario contattare telefonicamente la farmacia di fiducia, mentre per quelli con con prescrizione medica, è necessario contattare il medico di base. Il servizio è completamente gratuito. In entrambi i casi sarà direttamente la Farmacia ad occuparsi della consegna a domicilio del farmaco. Nel rispetto delle ordinanze vigenti, la consegna dei medicinali verrà tassativamente all’esterno dall’abitazione.

Il Comune di Marzabotto "ringrazia tutti gli operatori che svolgeranno un ruolo attivo in questa modalità emergenziale di distribuzione dei medicinali. Chiede altresì alla cittadinanza di utilizzare tale servizio ove questo comporti reali necessità al solo fine di non sovraccaricare il sistema rendendolo efficiente ed efficace per le reali esigenze mediche", si legge nella nota.

DOTT. GIUSEPPE GRAZIA: 347 3722 868 – 051 678 7041

DOTT. DOMENICO MONTANARO: 333 8166 112

DOTT. GAETANO ANTONIO GUZZARDELLA: 329 1364 462

FARMACIA PIAN DI VENOLA

TEL.051 931308

3664208933

ORARIO 7.30 13.30 - 15.00 20.00

FARMACIA MARZABOTTO

DISPENSARIO LAMA DI RENO

TEL.051 932811

ORARIO 8.00 13.00 - 15.00 19.00