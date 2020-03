Coronavirus, la farmacia del Sant'Orsola produce farmaci e prodotti per disinfettare | VIDEO

Oggi i laboratori della farmacia ospedaliera del Sant'orsola sono operativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria coronavirus.

"Ci siamo organizzati per sopperire alla carenza sul mercato di prodotti specifici – dice Marta Morotti, direttrice della Farmacia Clinica Ospedaliera del Policlinico Sant'Orsola – come i farmaci antivirali in sospensione, utilizzati nei pazienti intubati, e altri prodotti fondamentali come la soluzione idroalcolica disinfettante per le mani di cui se ne producono 200 litri al giorno o la soluzione di alcol 70% per disinfettare le superfici".

Con i laboratori sterili del Centro compounding, laboratorio iniettabili e laboratorio galenici, la Farmacia clinica ospedaliera del Sant'Orsola produce farmaci anche per pazienti, specialmente bambini, del territorio e di molti ospedali italiani. Si tratta di preparati officinali e magistrali non reperibili in commercio, preparazioni personalizzate e complesse in particolare in ambito oncolgico, infettivologico e nutrizionale.

(Immagini Ufficio Stampa Policlinico)