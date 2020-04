Coronavirus e infanzia, centri estivi: uso delle mascherine e triage all'ingresso

Piccoli gruppi, stessi educatori, uso delle mascherine, controlli all'ingresso e grande attenzione all'igiene. Questi alcuni suggerimenti dell'Emilia-Romagna al Governo, per poter riaprire i centri estivi per i bambini nella fase 2. Le proposte sono state presentate dalla vicepresidente della Regione, Elly Schlein, questa mattina all'incontro convocato con gli enti locali dai ministri Lucia Azzolina (Istruzione) ed Elena Bonetti (Famiglia), alla presenza anche della titolare del dicastero alle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Anche il presidente Stefano Bonaccini aveva fatto presente che la fase 2 avrebbe dovuto prevedere "nel rispetto delle regole, una graduale ripresa della socialità dei bambini".

"Abbiamo discusso di alcune modalità possibili per svolgere in sicurezza i centri estivi- spiega Schlein, rispondendo in Assemblea legislativa all'interrogazione di Stefania Bondavalli, consigliera regionale della lista Bonaccini- abbiamo parlato ad esempio dell'organizzazione in piccoli gruppi, con sempre gli stessi educatori per tutta la durata delle attività". E poi "triage all'ingresso" per verificare l'eventuale presenza di sintomi, afferma ancora Schlein, l'utilizzo di "dispositivi di protezione individuale e particolare attenzione all'igiene, soprattutto delle mani, e alla sanificazione degli spazi, privilegiando l'utilizzo di spazi aperti". La Regione ha però fatto presente al Governo che per realizzare il piano per i centri estivi "serviranno più risorse", soprattutto per poter avere a disposizione un maggior numero di educatori. Durante l'incontro, riferisce Schlein, i ministri hanno confermato "lo stanziamento di 35 milioni di euro, che speriamo arrivino presto. E anche noi stiamo cercando le modalità per fare la nostra parte, a sostegno degli enti locali". Soddisfatta Bondavalli, che sottolinea come "per l'Emilia-Romagna la priorità è dare alle famiglie le risposte che meritano". (dire)