Coronavirus, fase due senza licenziamenti: la proposta della Cgil Emilia-Romagna

Fase 2, ma senza licenziamenti. E' la richiesta della Cgil dell'Emilia-Romagna che invoca anche un potere 'diffuso' di ispezione e controllo sulle aziende che ripartiranno. Luigi Giove, segretario della Cgil dell'Emilia-Romagna, pianta alcuni paletti per la fase 2, quella che considera solo "di transizione" verso la vera ripresa produttiva e che "implica necessariamente la presenza di strumenti generali di accompagnamento".

Cita dunque la formazione per dare "profonda conoscenza e consapevolezza di come affrontare il lavoro in una condizione di convivenza con il virus"; non dimentica gli ammortizzatori sociali, "indispensabili a riadattare i modelli organizzativi di impresa". Ma esige anche "il blocco dei licenziamenti", per "evitare un riposizionamento verso il basso dei livelli occupazionali che produrrebbe tassi di disoccupazione e livelli di scopertura insostenibili su piano sociale".

Di tutto questo e altro (come la riconversione delle aziende dell'Emilia-Romagna per la produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione anti-Covid), "è arrivato il momento (saremmo già in ritardo a dire il vero)" di parlare al tavolo del patto per il lavoro che, per Giove, deve avere un ruolo "di regia e indirizzo generale".

E va affiancato da tavoli provinciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riuniscano Enti locali, sindacati, associazioni di imprese, Ausl, ispettorato del lavoro, Inail. Da questi tavoli dovranno uscire linee guida su salute e sicurezza da concretizzare con accordi azienda per azienda.

Una volta fissate le regole per ripartire, il tutto per il segretario della Cgil dell'Emilia-Romagna va accompagnato con "un adeguato sistema di controlli efficaci" incardinato su "una responsabilità unica", ma dando a ogni componente del tavolo "la possibilità di effettuare segnalazioni, di irregolarità o non conformità", garantire per ogni segnalazione una "risposta motivata qualunque sia l'esito della stessa".

Giove immagina anche "l'istituzione di gruppi interforze a livello provinciale che siano di supporto operativo all'attività dell'autorità deputata ai controlli. Credo infatti che sia più utile, per contrastare la diffusione del virus, verificare cosa accade nei luoghi di lavoro piuttosto che impiegare le forze dell'ordine in posti di blocco e nella compilazione di autocertificazioni". (Dire)

