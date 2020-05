Fase due, in arrivo un altro lotto di mascherine da 350mila pezzi

Sono 350mila le mascherine gratuite per i cittadini di Bologna, reperite e messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Un numero che, sommato alle 175mila distribuite dopo Pasqua, arriva di fatto a coprire potenzialmente tutta la popolazione del capoluogo.

Il Comune le ha ricevute in questi giorni e oggi ha iniziato a imbustarle per la distribuzione, che al momento però rimane ancora un rebus. A Palazzo D'Accursio si sta ancora studiando la modalità migliore per la consegna, valutando soprattutto come mettere in piedi una diffusione più rapida possibile, visto che la Regione ha già annunciato che nel giro di due settimane arriverà un'ulteriore rifornimento di quattro milioni di mascherine gratis per i cittadini dell'Emilia-Romagna.

In Comune si starebbe dunque facendo strada l'idea di allestire alcuni punti di distribuzione in tutta la città, ad esempio davanti ai supermercati. Sembra invece meno probabile al momento l'ipotesi di tornare a rivolgersi alle farmacie cittadine, che si sono già fatte carico della distribuzione del primo lotto a inizio aprile, diversificando così le modalità di consegna. (San/ Dire)