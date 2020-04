Coronavirus e attività sospese, Confesercenti: "Bene stop a tassa suolo pubblico, ma non basta"

Bene l'azzeramento della Cosap per il periodo di lockdown, ma non basta. Così Confesercenti accoglie la decisione annunciata oggi dal Comune di Bologna. L'associazione di categoria esprime "apprezzamento" per l'annullamento del canone fino a che le attività resteranno sospese, ma allo stesso tempo ora rilancia e chiede "anche la riduzione del 50% della Cosap dal giorno della riapertura a fine anno e analoga iniziativa sulla Tari (tassa del rusco), per aiutare le attività nella fase di ripartenza".

Confesercenti, "dopo la decisione del Comune di fare slittare al 30 giugno il pagamento della Cosap (suolo pubblico), aveva chiesto- ricorda l'associazione- che si aprisse da subito un confronto per arrivare alla soppressione della stessa per il periodo in cui le attività di pubblico esercizio e le attività ambulanti hanno dovuto chiudere a seguito del Dpcm sul Coronavirus e uno sconto del 50% per i mesi successivi fino a fine anno".

A questo punto, "prendiamo atto con soddisfazione che parte delle nostre richieste sono state accettate, ma ora- torna alla carica Confesercenti- chiediamo che si prosegua il confronto per arrivare alla riduzione del 50% della Cosap dalla data di ripartenza delle attività a fine anno e che si metta in campo analoga iniziativa per la Tari", per tutte le attività di commercio al dettaglio, ambulante e di pubblico esercizio.

"Abbiamo raggiunto un primo importante risultato- dichiara il presidente Massimo Zucchini- e ora continueremo a tutti i livelli a chiedere interventi urgenti a favore delle piccole imprese del commercio e del turismo colpite duramente dalla crisi del coronavirus". (Pam/ Dire)

