Coronavirus, si ferma anche la Ferrari

La produzione in Ferrari si ferma per due settimane. A partire da lunedì tutti i dipendenti degli stabilimenti di Maranello e Modena staranno a casa, fatta eccezione per quelli impegnati in smart working e, a rotazione, per chi si occupa della salvaguardia degli impianti che, di fatto, garantiscono la continuità aziendale.

La decisione arriva dal comitato esecutivo tra azienda e Fim Cisl, appena concluso. "Il periodo sarà coperto da istituti contrattuali pagati interamente dall'azienda- spiega la Fim Cisl dell'Emilia centrale- in queste due settimane, in continuità con il massimo impegno sempre profuso da Ferrari, saranno apportate ulteriori modifiche agli impianti e uffici, per implementare le misure a tutela della prevenzione, igiene, salute e sicurezza dei lavoratori".

Per garantire che gli stipendi siano garantiti, il sindacato continuerà "a svolgere un puntuale, preciso e costante monitoraggio" e durante il periodo di chiusura le parti continueranno ad incontrarsi per verificare l'evolversi della situazione".

Lo smart working, che riguarda circa l'80% degli impiegati, "garantisce di fatto la continuità aziendale", dice Giorgio Uriti, segretario generale dei metalmeccanici Cisl modenesi e reggiani. I sindacati inoltre propongo di avviare una raccolta fondi, libera e volontaria, tra i lavoratori, per poter destinare una quota del proprio salario alla sanità pubblica dell'Emilia-Romagna: "l'iniziativa intende sostenere in modo tangibile gli immensi sforzi che, con esemplare coraggio e abnegazione, il personale sanitario sta mettendo in campo in questa emergenza". (Saf/ Dire)

