Festa in casa, ma c'è l'ordinanza anti-coronavirus: quattro denunce

Quattro giovani sono stati denunciati per la violazione dell'ordinanza anti-coronavirus. E' successo ieri pomeriggio in via San Donato, dove i ragazzi sono stati trovati dagli agenti mentre stavano facendo rumore in un appartamento. Due dei quattro giovani, tutti tra i 28 e i 33 anni, non erano domiciliati nell'abitazione in questione, pertanto gli agenti hanno denunciato tutti per inottemperanza al decreto.

