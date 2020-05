Covid, raccolta fondi per la Protezione civile: il video di 12 ragazzi bolognesi

L’idea nata da Mirko Favetta, in arte "il cielo sopra Bologna", e ha coinvolto altri 12 ragazzi/e di Bologna (Eleonora Paroli, Eleonora Torreggiani, Luca Giorgi, Martina Castellari, Viviana Storino, Alessandro Collina, Luca Mascagni, Rossana Glorioso, Natascia Beccari, Francesco Marini, Francesco Cuppini e Marco Tugnoli).

L'iniziativa tutta bolognese "Alziamoci per ripartire - per la protezione civile" ha preso vita il 3 maggio, grazie a un gruppo di ragazzi che ha realizzato un video musicale per raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile, tramite visualizzazioni social e donazioni su piattaforma Gofoundme

"Il brano pubblicato su youtube e nei vari social delle pagine Il cielo sopra Bologna con il nome Tiramisù - Fritto misto social band è stato realizzato da ognuno di noi nella propria abitazione con gli strumenti che aveva a disposizione", fa sapere Mirko.