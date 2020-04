Giro con la bici da corsa, scatta multa da oltre 900 euro

Si è giustificato davanti agli agenti sostenendo di aver saputo della fine delle restrizioni. Così un uomo, cinquantenne, residente in un comune bolognese è stato fermato e multato per 933 euro dalla polizia provinciale di Modena.

L'uomo in fatti è stato fermato nei pressi di Montale, frazione del comune modenese di Castelnuovo Rangone. Oltre alla sanzione per violazione dei decreti anti-coronavirus, il 50enne è stato multato per essere uscito dal proprio comune di residenza e per l'utilizzo di un veicolo.

