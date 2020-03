Coronavirus, un gruppo Facebook per offrire e chiedere aiuto: "Siamo in isolamento, ma non siamo soli"

Un gruppo su Facebook cittadino che ha lo scopo di offrire o chiedere supporto per le piccole faccende quotidiane in emergenza Coronavirus. E' stato messo online oggi dal suo amministratore, l'avvocato Cathy La Torre, che lo spiega così: "E' uno spazio virtuale di aiuti concreti nel quale tutti potremo chiedere una mano e sostenerci a vicenda e concretamente in questo momento delicato. Fare la spesa a chi non può uscire, portare il cane a passeggio quando il suo padrone non ne ha la possibilità, buttare la spazzatura, dedicare un po' di tempo agli altri e fare dei gesti di solidarietà. Magari anche la gestione genitori/figli".

Cathy, come si chiama il gruppo, come si trova e come si entra a farne parte? "E' un semplice gruppo su Facebook e si chiama “Hai un’influenza sul mondo - Bologna”. Su fondo nero, lo skyline rosso della città. Basta cliccare su 'Iscriviti' ed è fatta. Poi si posta la propria esigenza o si risponde ai messaggi degli altri utenti".

Il tutto comunque in sicurezza..."Certo, le distanze di sicurezza e le disposizioni si devono rispettare: questo gruppo nasce con il preciso scopo di aiutarci gli uni con gli altri mantenendo sempre però la “distanza di sicurezza” e usando i guanti quando si fanno gli scambi. Si può consegnare la spesa e lasciarla dietro la porta per esempio. Si può aiutare qualcuno a portare fuori i cani o a fare delle commissioni evitando sempre gli assembramenti e di affollare locali. Insomma ci si può aiutare salvaguardando la nostra salute e quella degli altri".

Sarà anche un gruppo nel quale conforntarsi..."Qui ognuno potrebbe sentirsi meno solo, raccontando la propria esperienza, il proprio isolamento o chiedendo informazioni concrete. Questo è il gruppo che ci ricorda, con gesti concreti che anche tu hai un’influenza sul mondo!"