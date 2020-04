Coronavirus, Imola: al via le domande per i buoni spesa

Dal 4 aprile fino alle 12 del 15 aprile, si potrà fare domanda per ottenere i buoni spesa anche Imola, per i quali sono stati destinati, al Comune in provincia di Bologna, 370.000 euro.

"Abbiamo tenuto una linea prudenziale, per dare immediatezza alla distribuzione del beneficio e cercare di soddisfare il maggior numero di domande possibili", ha detto il commissario prefettizio Nicola Izzo "se rimanessero risorse a disposizione, verranno riattribuite in base agli stessi criteri, senza necessità di ulteriori domande". Inoltre, Izzo sottolinea "abbiamo voluto dare la possibilità di accreditare la somma sul conto corrente del beneficiario, comunque impegnandolo all'acquisto di generi di prima necessità, per lasciargli la massima libertà nella scelta dei negozi, al di là di quelli convenzionati". Questo "per non escludere i negozi di vicinato e la piccola distribuzione e anche per ridurre la circolazione delle persone e dare respiro alle piccole attività". Il commissario afferma poi che "ci saranno verifiche e controlli perchè siano rispettati i paletti fissati dall'ordinanza nell'individuare gli aventi diritto" e conclude invitando ad "utilizzare il più possibile, nella compilazione delle domande, gli strumenti informatici, che in questo caso sono stati potenziati, per evitare di uscire di casa e limitare eventuali code negli uffici in cui si ritireranno le domande in forma cartacea".

In poche ore sono 1.700 le richieste già ricevute dal Comune di Bologna per l'erogazione dei buoni.

Come fare

Come per Bologna, anche a Imola dovranno essere "compilate esclusivamente sul modulo disponibile sul sito www.comune.imola.bo.it, corredate dalla fotocopia di un documento di identità' valido e inviate alla casella e-mail buonispesa@comune.imol... o completate direttamente sul portale raggiungibile dal sito del Comune".

Chi non ha accesso alla posta elettronica o a internet potrà, invece, consegnare la domanda a mano ai "Servizi per il cittadino (Sala Giulio Miceti, al secondo piano di piazzale Ragazzi del '99 3a), previo appuntamento telefonico allo 0542-602215, per i cognomi con iniziale dalla A alla F; all'Ufficio Protocollo di piazza Matteotti 23, su appuntamento telefonico allo 0542-602279, per i cognomi con iniziale dalla G alla M, all'Ufficio Scuole di via Pirandello 12, previo appuntamento telefonico allo 0542-602319, per i cognomi con iniziale dalla N alla S e all'Asp Circondario imolese di viale D'Agostino 2a, previo appuntamento telefonico allo 0542-606720, per i cognomi con iniziale dalla T alla Z". Gli appuntamenti telefonici si riceveranno da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Chi ha diritto ai contributi li riceverà "attraverso l'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, o tramite l'emissione di buoni spesa da utilizzare nei negozi convenzionati, la cui lista sarà pubblicata sul sito del Comune". Gli importi andranno "da un minimo di 150 euro per nuclei unipersonali a un massimo di 350 per nuclei di cinque o più persone", con somme 'intermedie' di "200 euro per nuclei di due persone, 250 euro per nuclei di tre persone e 300 per nuclei di quattro persone", rende noto l'amministrazione.

Le tempistiche di erogazione dei buoni spesa verranno comunicate a breve sul sito del Comune, dove saranno precisate anche le modalità di erogazione. Per informazioni è anche possibile contattare il Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione, ai numeri 0542-602580 e 0542-602325, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. (dire)

