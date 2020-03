Carceri, il sindacato della Polizia Penitenziaria: "A Bologna 9 medici, 15 infermieri e 2 agenti infetti"

Il dato sul personale sanitario con il Covid-19 certificato da tampone nel carcere di Bologna desta la preoccupazione per il propagarsi nell’istituto di pena del virus: a sostenerlo è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo di Giacomo che dice “risultano essere infetti 9 medici e 15 infermieri che prestano servizio presso il carcere di Bologna e 2 poliziotti penitenziari. Dati confermati dai sindacati dei medici penitenziari. Sono estremamente preoccupato per il possibile propagarsi del virus tra i poliziotti penitenziari e le loro famiglie ma molto di più mi allarma un contagio di massa tra i detenuti, il quale avrebbe effetti devastanti sul carcere che non è in grado di reggere decine di contagi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua Di Giacomo: “il ricovero esterno di detenuti graverebbe sull’economia già precaria delle terapie intensive della regione. Serve con urgenza fare i tamponi a tutti i poliziotti penitenziari ed a tutti i detenuti. Il rischio pandemia nel carcere è più di una semplice supposizione. Occorre tutelare detenuti e poliziotti per questo ho chiamato il prefetto ed ho inviato una lettera urgente al ministro della salute. Questa grave situazione evidenzia ancora una volta l’incapacità di gestire l’emergenza da parte dell’amministrazione penitenziaria la quale sembra affidarsi alla buona sorte”.