Coronavirus, italiana bloccata a Londra: "Da giorni cerco di tornare a Bologna dagli USA"

La paura per la diffusione del C-19 non riguarda più solo l'Italia, sebbene sia il Paese con il maggior numero di contagi: anche in Francia, Spagna e Inghilterra la preoccupazione sale. Ma negli stati citati le misure di sicurezza non sono ancora drastiche, così come si vede in questo video girato il 16 marzo a Londra, nel celebre Camden Town, in zona mercato.

A documentare un turismo molto ridotto rispetto agli standard e comunque dei gruppetti di persone a pranzo o in giro per i negozi e lungo il canale, Valeria Tancredi. Giornalista pugliese di nascita e bolognese di adozione, è bloccata nella capitale inglese in attesa di rientrare in Italia dopo un viaggio in USA.

Partita per New York qualche settimana fa, quando ancora non c'erano decreti ed ordinanze restrittive, è andata a Miami senza riuscire però a raggiungere Cuba come da piani: "Nè a New York che a Miami la situazione sembrava preoccupante: spiaggia, assembramenti e feste - racconta - Sono andata via in tempo prima di vedere delle cancellazioni negli aeroporti, Trump aveva però cominciato a bloccare i voli dall'Europa".

Ricevendo notizie allarmanti dall'Italia, Valeria ha deciso infatti di anticipare il rientro: "Avevo un volo con British Airways e l'ho anticipato di un giorno perchè le cose cominciavano a mettersi male. Sono stata molto fortunata perchè il biglietto di sola andata Miami-Londra l'ho pagato (forse per un errore della compagnia) solo 85 euro mentre poche ore dopo lo stesso era a 500 euro. E la sera stessa, sempre Miami-Londra 2.200 dollari".

"Da sabato sono a Londra e sono uscita pochissimo: sembra tutto normale, una città svuotata rispetto al normale e qualche mascherina in giro, forse la metro un po' più vuota, ma nulla di paragonabile agli scenari italiani che vedo da qui. Mentre ero a NY mi è arrivata una mail di British che mi diceva che il mio volo Londra-Bologna era stato annullato, senza però darmi una alternativa se non il rimborso. Mi sono dovuta arrangiare e alla fine ho trovato un Lufthansa per mercoledì a 210 euro. E speriamo che tutto vada bene".