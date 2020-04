Video| Coronavirus, a Lizzano chiusi gli uffici postali delle frazioni, il sindaco: "Inaccettabile, cittadini costretti a spostarsi"

La Direzione delle Poste ha deciso di chiudere gli uffici postali delle frazioni di Querciola e Vidiciatico del Comune di Lizzano in Belvedere, lasciando aperto solo l’ufficio del capoluogo per sole tre mattine. Il Sindaco Sergio Polmonari denuncia in un video inviato a Bologna Today le lunghe file all'ufficio centrale, con disagi in particolare per gli anziani. Per Polmonari è una scelta inqualificabile da parte di chi gestisce un servizio pubblico: "Inoltre così facendo si costringono le persone ad andare contro le disposizioni del Governo (in merito all'emergenza santiratia - ndr) . Un problema che si verifica in tanti comuni di città metropolitana".

Anche l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese sarebbe intervenuta per evitare la chiusura: "Purtroppo la decisione autonoma delle Poste non ha tenuto in considerazione l’appello dei comuni e neppure le problematiche per i cittadini in seria difficoltà. Ci siamo trovati di fronte a file di cittadini e pensionati - fanno sapere - con attese troppo lunghe che hanno dovuto confluire nell’unico ufficio postale del capoluogo con spostamenti per taluni superiori a 10 km, creando assembramento. Le disposizioni ministeriali hanno giustamente imposto di non allontanarsi da casa se non per motivi di necessità inderogabili. Ma chi doveva percepire la pensione, per i correntisti, per il pagamento del le bollette in scadenza divenute cose non rinviabili, lo spostamento da casa è stato inevitabile, trovandosi però di fronte alla situazione sopracitata. Crediamo davvero inaccettabile la decisione operativa delle poste e alla popolazione indignata che si è rivolta anche ai nostri uffici deve sapere a chi imputare tali responsabilità".