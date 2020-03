Coronavirus, Luis Sal svela alcuni segreti della mostra dedicata al Polittico Griffoni | VIDEO

Luis Sal, youtuber e instagrammer da 2 milioni di follower, racconta la mostra "La Riscoperta di un Capolavoro", l'esposizione che raccoglie le 16 tavole ad oggi esistenti del Polittico Griffoni nelle sale di Palazzo Fava, in attesa che si possano aprire le porte ai visitatori.

Una mostra di straordinario rilievo culturale ed artistico, che ha visto il coinvolgimento di nove musei internazionali oggi detentori delle singole tavole, dalla National Gallery di Londra e National Gallery di Washington ai Musei Vaticani alla Pinacoteca di Brera.

"Trecento anni in cui l’opera non è stata vista. E ci troviamo di fronte alla possibilità, anzi, alla certezza, di ricomporla, sia pure per un periodo di tempo di circa 100 giorni, a Bologna, dove era nata e per la quale era stata realizzata, e speriamo che tutto vada per il meglio". Un augurio, quello del Presidente di Genus Bononiae. Musei nella città, Fabio Roversi Monaco, che apre il video, cui seguono senza soluzione di continuità le tragiche immagini, tra veicoli militari e decreti, cui i media ci hanno abituati in queste settimane di emergenza da Covid-19.

Genus Bononiae devolve parte del ricavato delle vendite online del biglietto open all’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola.

