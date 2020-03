VIDEO| Coronavirus, la sindaca di Malalbergo sbotta: "Denuncio chi becco in giro"

Non usa mezzi termini la sindaca di Malalbergo Monica Giovannini: "L'appello è rivolto pochi miei cittadini, sempre quelli, non ho più intenzione di essere tollerante - sbotta sui social - non è ammissibile affacciarsi tutti i giorni dalla finestra del municipio e vedere sempre le solite persone in fila al market, non è ammissibile girare per il territorio e vedere tutte le mattine le stesse persone che fanno sgambare il cane, pensate a chi rischia la vita negli ospedali e a chi va al lavoro per garantirci i servizi".

Monia Giovannini qualche giorno fa aveva lanciato un appello in dialetto bolognese per spronare i cittadini a rimanere a casa, come stabilito dai decreti sull'emergenza coronavirus.