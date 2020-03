Coronavirus, con "2 minuti di MaMbo" si va al museo online fino al 5 aprile

Dopo la trasmissione in streaming dell'installazione performativa Bonjour di Ragnar Kjartansson, il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna lancia l'iniziativa 2 minuti di MAMbo: da oggi, ogni giorno, fino al 5 aprile, alle ore 15.00 sarà pubblicato un nuovo contributo sul canale YouTube MAMbo Channel poi rilanciato sulle piattaforme social Facebook, Instagram e Twitter del museo.

Il format prevede l'implementazione di nuovi contenuti video girati con una tecnologia basica, lo smartphone, dentro il museo o da remoto, accompagnati dall'hashtag #smartMAMbo. Lunedì escluso, rispettando simbolicamente i giorni di apertura ordinari del musei.

Le clip #smartMaMbo

Quattro gli ambiti tematici su cui, a rotazione consecutiva, saranno incentrate le clip: la mostra temporanea AGAINandAGAINandAGAINand, che indaga il tema del loop, della ripetizione e della ciclicità nella contemporaneità attraverso le opere di sette tra i più noti artisti contemporanei (Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner, Apichatpong Weerasethakul), la collezione permanente MAMbo, il Museo Morandi e il Dipartimento educativo MAMbo, realtà di eccellenza nel campo della mediazione e didattica dell'arte verso tipologie differenziate di pubblico che, in questa occasione, si misurerà con una nuova sfida di approccio alle opere.

Playlist settimanali

Prenderà così vita un inedito racconto articolato in diversi appuntamenti affidati ognuno a una voce diversa - tra curatori, artisti esposti nella collezione permanente e nella mostra temporanea, mediatori culturali ma non solo - in cui il web sarà utilizzato come spazio di espressione per presentare in pochi minuti approfondimenti, commenti e curiosità sull'offerta temporanea mente non fruibile negli spazi espositivi del museo.

Per ampliare le possibilità di conoscenza, i video saranno supportati dalla pubblicazione di ulteriori materiali e documenti. Oltre alla pubblicazione sui canali social, i filmati saranno antologizzati in forma di playlist settimanali diffuse tramite la newsletter e il sito del museo.

Anche il MaMbo aderisce: #iorestoacasa

"Con questa iniziativa, di semplice produzione e facilmente fruibile, il MAMbo – si legge – raccoglie l'invito del CdA dell’Istituzione Bologna Musei e l'appello rivolto agli operatori culturali dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ad utilizzare al massimo i canali social e siti web e aderendo alla campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente sulla rete per invitare a per combattere la diffusione del virus limitando le relazioni sociali. Non si spegne l'impegno delle istituzioni per continuare a portare la cultura nelle case sperimentando nuove modalità di comunicazione e linguaggi espressivi. L'invito è dunque di continuare a seguire il MAMbo, perché la cultura fa la forza sempre!".