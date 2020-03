Coronavirus, da Granarolo l'appello: "Cerchiamo maschere da snorkeling per fare dispositivi di protezione per i medici"

In piena emergenza sanitaria Covid-19 l’Associazione Volontari Protezione Civile Granarolo ODV ricerca maschere da snorkeling Decathlon ,modello EASYBREATH , al fine di permettere la realizzazione di dispositivi di protezione per i medici.

Attraverso un lungo post Facebook, ripreso e condiviso dal Comune, si legge: "Il progetto è guidato da aziende facenti parte di THE3DGROUP con sede a Bentivoglio che stanno mettendo a disposizione le proprie competenze e strumentazioni. Le maschere occorrono per supportare ospedali e medici di base del territorio che hanno necessità di proteggersi per potersi recare presso domicili per visite ed assistenza ai malati".

Non solo: "La richiesta ha carattere di urgenza immediata, chi possiede ed è disposto a donare le proprie maschere a favore di questo progetto - incalza l'appello - contatti la Protezione Civile al seguente indirizzo info@protezionecivilegranarolo.it per concordare il ritiro. Le maschere verranno igienizzate ma si richiede collaborazione nel NON INDOSSARLE e maneggiarle il meno possibile prima del ritiro da parte dell’operatore".

Le maschere sono utili non solo ai pazienti in terapia subintensiva, ma anche ai medici per una protezione maggiore: maschere rielaborate a Bentivoglio, nella sede dell'azienda Solid Energy, formata da un team di ingegneri che ha maturato esperienza all’interno del mondo universitario della ricerca. l’Ingegnere PhD Claudio Pavan, e l’Ingegnere Vito Zaccaria, rispettivamente Presidente e A.D. di Solid Energy, che hanno fisicamente elaborato il progetto, hanno spiegato: “Siamo stati contattati dall'Ospedale di Sassuolo per aiutarli a replicare quanto avevamo visto fare all’ospedale di Brescia, con la maschera da snorkeling usata come respiratore. Così partendo dal progetto open source di Isinnova abbiamo rivisto il design del raccordo in funzione delle macchine di questo ospedale e lo abbiamo affinato avvalendoci della tecnologia di scansione e stampa 3D professionale fornitaci dai colleghi di Energy Group.” Nel giro di 24 ore il prototipo per i pazienti è stato disegnato, stampato e testato assieme al personale medico, fornendo una campionatura dei primi 30 prototipi".

L'appello pubblicato sui social:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.