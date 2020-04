Mascherine non a norma, scatta sequestro da 30mila pezzi a Castenaso

Quasi 30mila mascherine anti-coronavirus. E' il quantitativo sequestrato dalla guardia di Finanza di Bologna durante un accertamento sulla conformità di un lotto di dispositivi, rivenduto a una farmacia di San Lazzaro.

I sigilli sono scattati nei confronti di una società di Castenaso attiva nella consulenza sulla sicurezza ed igiene di posti di lavoro. Le mascherine in questione, 22600 del tipo usa e getta, ma anche ben 6856 tipo Ffp2 (destinate per legge in via prioritaria al personale sanitario), sono risultate prive del marchio CE e/o di idonea certificazione di conformità.

Tutto è emerso nell’ambito di un altro controllo, eseguito nei confronti di una farmacia di San Lazzaro di Savena, che aveva consentito di sottoporre a sequestro 370 mascherine di vario tipo, sprovviste di certificazione CE e poste in commercio in violazione della disciplina del Codice del consumo.

Gli approfondimenti investigativi svolti dalle Fiamme Gialle felsinee hanno permesso di ricostruire la filiera distributiva, individuando la società di Castenaso.

Ulteriori approfondimenti hanno consentito di verificare, altresì, l’assenza di specifiche comunicazioni all’Inail, così come previsto dell’attuale normativa derogatoria di cui all’art. 15 del D.L. 18/2020.

I rivenditori dei prodotti sequestrati saranno segnalati alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, mentre i dispositivi sequestrati, all’esito degli opportuni accertamenti di conformità, saranno eventualmente messi a disposizione dell’Autorità Prefettizia per la successiva distribuzione nell’ambito del quadro esigenziale correlato all’emergenza epidemiologica.