Coronavirus, Venturi: "Obbligo di mascherina? Per ora no, ma stiamo valutando"

L'obbligo di mascherina in Emilia-Romagna "lo stiamo valutando". Così il commissario per l'emergenza coronavirus Sergio Venturi, confermando durante la diretta Facebook di oggi per l'aggiornamento sui dati, la notizia della distribuzione nei prossimi giorni dei primi tre milioni di mascherine (su quattro milioni di abitanti) ai residenti della regione.

"Può darsi che nel 'dopo' ci sia anche l'indicazione di usare le mascherine, come ha già fatto qualche privato" per i propri dipendenti. Venturi osserva che il tema della obbligatorietà delle mascherine non si poteva porre in assenza dei presidi, fino a poco tempo fa molto difficili da reperire nelle farmacie. Ma ora la Regione si è impegnata, così come hanno fatto altre Regioni, per fornire i mezzi di protezione ai cittadini.

Quindi il tema si pone eccome, soprattutto per il dopo-lockdown. "Credo che sia un argomento su cui si sta discutendo in Regione Emilia-Romagna anche con gli esperti e si valuterà il da farsi", dice il commissario. (Bil/ Dire)

