Coronavirus, arrivati altri "rinforzi": 80 nuovi medici atterrati al Marconi

Altri medici hanno risposto alla richiesta di aiuto di strutture sanitarie delle regioni più colpite dal coronavirus, come l'Emilia-Romagna, e il 17 aprile sono arrivati in città, accompagnati dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, per dare man forte ai sanitari ormai impegnati da oltre un mese per far fronte all'emergenza sanitaria.

Ad accoglierli all'Aeroporto Marconi il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: "Arrivati da tutta Italia per aiutarci qui al nord", scrive Bonaccini sui social "sedici di loro si fermeranno qui in Emilia-Romagna a darci una mano nei nostri ospedali e si aggiungono a medici e infermieri già arrivati da tutta Italia nelle scorse settimane. Il loro gesto ci apre il cuore. Grazie davvero, anche per l'esempio che date al paese".