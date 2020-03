Coronavirs, striscione realizzato dai bimbi. Il sindaco di Medicina: "Inviateci i vostri capolavori"

"Oggi il balcone del mio ufficio è più bello". Loscrive in un post facebook Matteo Montanari, sindaco di Medicina, divenuto qualche giorno fa "zona rossa" per l'alto numero di contagi da coronavirus. "Ho appeso lo striscione che mi hanno regalato Nicolò, Elia, Marta e Giovanni. Grazie bimbi, ci vogliamo davvero credere e lavoriamo per questo risultato".

"In Comune ci sono tante finestre: c’è spazio per appendere altri capolavori - continua il primo cittadino - alle bimbe e ai bimbi che in questi giorni hanno realizzato o realizzeranno cartelloni, disegni, striscioni, ... Con questo augurio, dico: fateceli avere! Fuori dal Comune c’è un cesto per raccoglierli. Se preferite potete inviarli con un messaggio o pubblicare qui le vostre foto", conclude.