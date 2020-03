Medicina prime cure a casa: 40 pazienti visitati

Ha preso il via con le prime 40 persone la sperimentazione della terapia precoce anti-covid sugli abitanti di Medicina, il Comune del bolognese primo a essere dichiarato zona rossa in Emilia-Romagna.

"Abbiamo cominciato oggi- spiega il commissario regionale Sergio Venturi, durante la diretta Facebook- siamo andati nelle case e abbiamo visitato 35-40 persone. Soltanto due hanno avuto bisogno di essere messi in terapia domiciliare", mentre gli altri che sono stati visitati "sono in condizioni in cui la sintomatologia sta calando. Vedremo altre persone sabato e domenica e lunedi' saranno controllati all'ospedale di Imola".

Secondo Venturi, "dovremmo essere in grado in una settimana di controllare tutte le persone di Medicina". Il commissario infine precisa: "Non stiamo sperimentando farmaci sconosciuti, ma un modello che se funziona estenderemo a tutta la regione. Non sono farmaci sperimentali ma conosciuti, sperando che insieme diano effetti positivi e maggiori sulle persone malate". (San/ Dire)

