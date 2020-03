Coronavirus, sperimentazione a Medicina: unità mobile per curare i pazienti a casa

"Unità mobili per curare a casa i pazienti positivi al Covid19, per evitare che peggiorino e che arrivino in ospedale in condizioni ormai critiche, spesso non più recuperabili". Lo annuncia sui social il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Questa dunque la nuova strategia che Ausl di Bologna ha iniziato a sperimentare da oggi 26 marzo sulla popolazione di Medicina, il comune che alcuni giorni fa è stato chiuso vista l’anomala diffusione del contagio.

"Una terapia farmacologica precoce con un’azione antivirale che eviti la progressione della malattia, somministrata a domicilio dagli operatori sanitari, per provare a giocare d’anticipo sulla possibile azione del virus. Se si rivelerà efficace, la estenderemo al territorio regionale" scrive il gpvernatore "seguiamo i nostri medici ed esperti, è il momento di insistere e fare davvero tutto il possibile per fermare la pandemia" conclude.

L'ultimo bollettino del circondario imolese

Sedici nuovi casi positivi al Covid-19 registrati al 25 marzo: 6 residenti aImola, 5 a Medicina, 4 a Castel San Pietro e 1 a Castel Guelfo. Il totale sale a 208. Salgono a quattro le guarigioni. Si sono registrati 2 decessi: due imolesi di 75 e 92 anni entrambi già affetti da plurime patologie pregresse.

Salgono, intanto, a quattro le guarigioni confermate nel territorio

Sono 208 i casi positivi refertati nel Circondario Imolese (compresi i 4 guariti clinicamente e i 19 decessi): 140 uomini e 68 donne; 130 residenti a Medicina, 51 a Imola, 11 a Castel San Pietro Terme, 3 a Dozza, 3 a Castel Guelfo, 2 a Casalfiumanese, 1 a Borgo Tossignano e 7 persone residenti fuori dal Circondario.

Tra i positivi 18 hanno 85 e più anni, 55 tra i 75 e gli 84 anni, 57 tra 65 e i 74 anni, 78 tra i 14 e i 64 anni (e più precisamente, analizzando ulteriormente il dato con le linee che utilizza solitamente il Ministero della Salute: 20 nella classe d’età 14-39 e 58 tra i 40 e i 64). Dalle 12 di ieri, 24 marzo, alle 12 del 25 marzo sono stati in totale 42 gli accessi in Pronto Soccorso. Sono 11 le persone Covid positive ricoverate in Terapia Intensiva ad Imola, tra cui un cittadino di Piacenza, e 72 ricoverati nel reparto Covid.

