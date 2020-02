Coronavirus, Merola: "Ragazzino italo-cinese aggredito, solidarietà alla famiglia"

Un ragazzino di 11 anni nato in Italia di origine cinese sarebbe stato aggredito da alcuni altri ragazzi. Lo riporta il sindaco Virginio Merola, spiegando di avere informato il questore Gianfranco Bernabei dell'accaduto.

"Qui non c'entra il coronavirus -ha postillato Merola nel condannare l'accaduto- c'entra la civiltà. Episodi simili si stanno purtroppo ripetendo a Bologna come altrove e si aggiungono ad altri, di questi giorni, sempre a sfondo razzista". Pertanto, chiosa il primo cittadino "sono pronto, se lo vorrà, a incontrare la famiglia di questo bambino. Così come ho intenzione di andare dove sarà opportuno, a cominciare dalle scuole, per dialogare su un problema così insidioso e cruciale con i ragazzi e i loro genitori".