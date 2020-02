Coronavirus, il messaggio di Bonaccini: "Ce la faremo, l'Emilia-Romana non si piega mai"

"Ce la faremo anche questa volta, come accadde dopo il sisma del 2012. L’Emilia-Romagna, grazie in primis alla sua gente, non si piega mai". E' il messaggio di speranza e incoraggiamento diffuso sui social dal presidente Stefano Bonaccini e rivolto ai cittadini emiliano-romagnoli che in questi giorni stanno affrontando con preoccupazione i disagi dell'ordinanza Coronavirus.

Intanto, fa sapere il presidente "sono partite le prime denunce contro chi diffonde notizie false sulla diffusione del Coronavirus. L'Ausl di Modena si è infatti già rivolta alla Polizia postale contro chi in questi giorni ha inviato su chat e social notizie e video falsi su presunti casi di contagio, o informazione altrettanto fasulle sulle misure decise per contrastare il virus. Lo stesso farà l’Ausl di ReggioEmilia. Si tratta di azioni intollerabili, un’opera di sciacallaggio portata avanti da irresponsabili che faremo di tutto per individuare".

Prima truffa per coronavirus: la scusa delle 'banconote infette'

„Non mancano gli sciacalli con un primo caso andato a segno in città: i truffatori hanno utilizzato la scusa dei controlli per coronavirus. A essere stata vittima del raggiro è stata una signora di 81 anni, residente in via Rimesse.